بالصور.. الشمس تتعامد على مذبح كنيسة مارجرجس الأثرية بالدقهلية

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها قداس عيد الملاك ميخائيل على مذبحه بكنيسة مار جرجس الأثرية بصهرجت الكبرى، حيث تتعامد الشمس على كرسى المذبح بهذه الكنيسة فى هذا التوقيت من كل عام.

وفي سياق آخر عقد نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة أول إجتماع لشباب الكنائس الأربعة بقرية بنى عديات جمعت شباب وشابات القرية جميعا ًفي الكنيسة المرقسية الكبرى بقرية بنى عديات

وبعد أن استقبله الآباء كهنة الكنائس الأربعة أنشد كورال الكاروز بالكنيسة بعض الترانيم ، وبعدها ألقى نيافته عظة عن الكتاب المقدس فى حياتنا، وعقب نهاية العظة أجاب نيافته على الأسئلة.



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