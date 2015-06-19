"أخلاق الصائمين وسلوكهم" فى خطبة موحدة للجمعة بمساجد أسيوط

تناولت مساجد أسيوط، فى خطبة اليوم الجمعة الموحدة، موضوع "أخلاق الصائمين وسلوكهم".

وقال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن شهر رمضان الكريم فرصة لنتزود فيه من اكتساب الإرادة القوية ونتربى فيه على الإخلاص والأخلاق الفاضلة وعلى الصبر وعلى الطاعات والتوبة النصوح وعلى اتقاء المعاصى وهذه مقاصد أساسية من مقاصد الصيام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن "رمضان" شهر عبادة وعمل لا بطالة وكسل، لأن الإسلام لا يقر أن نكون عالة على غيرنا، ولا أن نركن إلى البطالة والكسل لا فى رمضان ولا فى غيره، بل علينا أن نجتهد فى العبادة وفى العمل والإنتاج، فكلاهما تقرب إلى الله "عز وجل"، مضيفًا أن العمل للدين عبادة والعمل للوطن عبادة، والأعمال بالنيات فالصائم الذى يراقب ربه فى صلاته وصيامه وقيامه وركوعه وسجوده يجب أن يراقبه تمام المراقبة فى عمله وإنتاجه وسائر تصرفاته.

وأوضح الشيخ محمد العجمى أن الصائم الحقيقى يتأثر سلوكه بالصيام فى تعامله مع من حوله فالصيام يمرن على ضبط النفس، والسيطرة عليها، والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها، مشيرًا إلى أن بعض الناس ممن لا يدركون حقيقة الصيام وأبعاده والذى حصروه فى الجوع والعطش؛ نرى أخلاقهم تفسد فى رمضان أكثر من غيره بحجة أنهم صائمون، فتجدهم يثتثقلون رمضان أو يشتكون من جوه وطبيعته وكأنهم يلقون باللوم عليه.

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