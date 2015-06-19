فرع ثقافة المنيا ينظم ندوات حول "الاسلام في عيون الغرب ونبذ العنف"

ينظم فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى برنامجاً دينياً وثقافياً وفنياً ابتداءً من 10 رمضان الموافق 27 يونيو الجارى وحتى 15 يوليو القادم وذلك على مستوى جميع قصور وبيوت الثقافة التابعة للفرع بمراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور شعيب خلف مدير عام فرع ثقافة المنيا، إن البرنامج يتضمن عقد 38 محاضرة مركزية ومحلية تناقش العديد من الموضوعات منها (الصوم عبادة وسلوك ـ أخلاقيات المسلم فى رمضان ـ نبذ العنف والإسلام فى عيون الغرب) و22 فقرة إنشاد دينى و12 أمسية شعرية.

وأوضح أن الفرع بصدد تنظيم مسابقة للقرآن الكريم لثلاثة مستويات بالإضافة إلى مسابقة ثقافية من (قصة ـ شعر ـ مقال) الى جانب عدد من العروض الفنية تتمثل فى (مسرح العرائس ـ كورال الأطفال ـ الفنون الشعبية ـ موسيقى عربية ـ ورش فنية على أشغال الإكسسوارـ التدريب على عمل صناعة العرائس).