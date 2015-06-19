"أوقاف السويس": الخطباء تحدثوا عن كرامات رمضان.. ولا مخالفات

قال الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطباء المساجد بصلاة الجمعة اليوم تحدثوا عن كرامات شهر رمضان وكيفية استغلالها قبل مرور الشهر الكريم، موضحا أنه لا توجد أى مخالفات بالمساجد بالصلاة والأوضاع مستقرة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، أنه يطالب المسلمين باستغلال شهر رمضان المبارك وأنها أيام مباركة وعلى الجميع الصلاة والتسبيح، وأنه شهر للطاعة وليس للترفيهات ومشاهدة التليفزيون والنوم، مطالباً المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، التى كان منها أن الصلاة فى المساجد بالرقم القومى خاصة صلاة التراويح والتهجد.

وأوضح أن المساجد مفتوحة للصلاة ولا صحة لما يردده بعض المنافقين من أن صلاة التراويح والتهجد بالرقم القومى ولا صحة لما يردده المنافقون من أن بعض المساجد ستغلق، ولن يصلى فيها العشاء والتراويح.