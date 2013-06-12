"جوجل" و"فيس بوك" تطلب إذنا لكشف أوامر المحكمة بإعطاء معلومات للمخابرات

كتب : أ ش أ الأربعاء 12-06-2013 19:49

قالت ثلاث من كبرى شركات الإنترنت؛ هي "جوجل" و"فيس بوك" و"مايكروسوفت"، إنها تريد من إدارة الرئيس باراك أوباما السماح لها بكشف تفاصيل أوامر المحكمة الاتحادية، بتقديم معلومات حول مستخدميها إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لأنها تريد أن يكون كل شيء "شفافا ومعروفا للناس".

وقال المسؤول القانوني بشركة "جوجل" إن شركته "ليس لديها شيء تخفيه".

وأوضحت "جوجل" أن تقارير وسائل الإعلام بشأن تزويدها وكالات الاستخبارات بإمكان الوصول دون قيود إلى معلومات بشأن عملائها ليست صحيحة، مشيرة إلى أن أوامر الحكومة بإبقاء التفاصيل سرية حول برنامج "بريزم" لمراقبة بيانات الإنترنت تزيد من قوة الشائعات والتكهنات.

وكانت التقارير الصحفية أشارت، نقلا عن شاب أمريكي يُدعى إدوارد سنودين، إلى البرامج التي تستخدمها وكالة الأمن القومي للاطلاع على بيانات وسجلات المشتركين في شركات الاتصالات والإنترنت، وأقرت الوكالة بوجود هذه البرامج، إلا أنها قالت إنها قانونية وتخضع للمراقبة القانونية، ونجحت في صد العديد من التهديدات الارهابية.