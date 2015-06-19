رمضان في إمارات الأمن والأمان



> "عبادة .. وفضائل .. وتمسك بالعادات والتقاليد .." صفات يتحلى بها شهر رمضان المبارك في مختلف الدول العربية والاسلامية لاسيما الإمارات.

وللشهر الفضيل ــ في دول الخليج العربية عامة .. والامارات خاصة .. ــ نكهة مميزة تتمثل في مراسم استقباله ووداعه وأكلاته المتنوعة فضلا عن ليالية الروحية وما يرافقها من نشاط ديني مكثف على الصعيدين الرسمي والشعبي .

ولشهر رمضان في الامارات نكهة خاصة تميزه عن بقية الدول والشعوب الاسلامية .. فليالي رمضان في الامارات تضج بالحياة من خلال المجالس الشعبية التي يحضرها الاماراتيون ويعقدها كبار المسؤولين وبينهم الحكام .

وخلال هذه المجالس تطرح مشكلة معينة يسعى الجميع الى حلها في تقليد متوارث منذ مئات السنين .

والمجالس التي يحضرها الرجال فقط لاتقتصر على المدن فحسب.. بل تمتد الى مختلف المناطق حيث الخيم الرمضانية المنصوبة والمخصصة للزوار وعابري السبيل وإلقاء الشعر والقصائد وتلاوة القرآن.

واضافة للمجالس الشعبية ..هناك الجمعيات الخيرية التي تنشط في الشهر الفضيل وتبذل جهودا مضاعفة لجمع التبرعات واستلام اموال الزكاة من المسلمين لتوزيعها على المحتاجين..

وعند الحديث عن الجمعيات الخيرية نلمس الدور الكبير لهيئة الهلال الاحمر الاماراتية التي تقيم الخيم الرمضانية لافطار الصائمين وتقديم زكاة المال والفطر وكسوة العيد للفقراء والايتام الذين ترعاهم ..

ورغم تغير الظروف المعيشية للناس .. فان رمضان في الامارات هو نفسه على مر الازمان.. العادات والتقاليد لم يطرأ عليها اي تغيير .. بل تجملت وتعمقت في أوصال المجتمع المحلي ..

فقبيل قدوم رمضان تبدأ الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل حيث تمتلىء الاسواق والمحال التجارية بشتى انواع السلع والمواد الغذائية الخاصة بالاستهلاك اليومي الرمضاني ..

كما ينشط سوق الماشية والاسماك المتنوعة والمتوفرة في امارات الخير ..

وخلال رمضان المبارك تكاد المنازل والمطاعم لاتخلو من الاكلات الشعبية .. كالمجبوس ..والثريد..والبرياني.. والساقو .. واللقيمات .. اضافة الى الهريس الذي يعتبر المفضل على مائدة الافطار في الامارات..

وتعد زيارة الاهل والاقارب بعد صلاة التراويح ..من ابرز مايشتهر به الاماراتيون في رمضان ..إضافة الى التسوق وشراء مستلزمات الاسرة واحتياجات عيد الفطر .. حيث تتنافس المحال التجارية وتقيم مهرجانات التسوق والحملات التشجيعية الرمضانية ..

وبعد الافطار تعج المقاهي بمئات الساهرين حيث تتفنن في اجتذاب الزبائن من خلال وضع شاشات كبيرة تسمح بمشاهدة برامج الفضائيات المتنوعة ..

وفي الشهر الفضيل ..تستضيف الامارات علماء دين ومقرئين من الدول الاسلامية ..وتقيم مسابقة دولية للقرآن الكريم يشارك فيها العشرات من حفظة القرآن .. تلاوة .. وفهما .. وتجويدا..

وتعتبر الإمارات واحدة من أكثر دول العالم التي تتمتع بالتسامح والتعايش السلمي بين الناس حيث تعيش مختلف الأعراق والديانات بسلام على أرض الإمارات.. وسيذكر التاريخ لدولة الإمارات جهدها في الحفاظ على تقديم الصورة السمحة للإسلام .

> فشهر فضيل ..وكل عام وأنتم بخير في إمارات الامن والأمان ..