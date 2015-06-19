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جندى ألمانى يهرب من الخدمة للقتال ضد تنظيم "داعش" فى سوريا

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جندى ألمانى يهرب من الخدمة للقتال ضد تنظيم "داعش" فى سوريا جندى ألمانى يهرب من الخدمة للقتال ضد تنظيم "داعش" فى سوريا
يجرى الإدعاء العام الألمانى تحقيقات بشأن جندى بالجيش الألمانى، كان يمارس خدمته فى ولاية تورينجن الألمانية للاشتباه فى هروبه من الخدمة بغرض القتال فى سوريا ضد تنظيم داعش .

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة بدء الادعاء العام تحقيقات بشأن هذا الجندى للاشتباه فى تهربه من الخدمة، وأضاف المتحدث أنه لا تتوافر حتى الآن معلومات عن مكان الإقامة الحالى للجندى ، الذى لم يسجل عودته إلى الخدمة فى السادس عشر من يونيو الجارى.

وبحسب بيانات مركز الإعلام والمعلومات التابع للقوات البرية فى مدينة شتراوسبرج بالقرب من برلين، فإن الجندى المشتبه به ضابط صف فى كتيبة المهندسين 701 بمنطقة جيرا، وبحسب بيانات إذاعة وسط ألمانيا (إم دى آر)، ينحدر الجندى من ولاية سكسونيا الألمانية وكان يعمل خبير شئون عاملين.

وأضافت الإذاعة أن الجندى كتب لشقيقه خطابا أوضح فيه أنه يريد الانضمام للقتال ضد داعش، وباستثناء هذا الخطاب، لا يوجد أى دليل على دافع سياسى وراء تهرب الجندى من الخدمة.

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