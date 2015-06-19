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وزير الإعلام الأردنى: لا نقبل التشكيك بمواقفنا القومية المناصرة للشعب السورى

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وزير الإعلام الأردنى: لا نقبل التشكيك بمواقفنا القومية المناصرة للشعب السورى وزير الإعلام الأردنى: لا نقبل التشكيك بمواقفنا القومية المناصرة للشعب السورى
شدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى ، على أن الأردن لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السورى .. مؤكدا على موقف بلاده الداعم لحل سياسى للأزمة السورية .

وكان مندوب سوريا الدائم فى الأمم المتحدة بشار الجعفرى قد أتهم أمس الأول الأربعاء الأردن بتدريب عناصر 3 مجموعات مسلحة كبيرة تقاتل النظام السورى (جبهة النصرة وجيشيى الفتح واليرموك) .. كاشفا عن أن هناك 80 ألف إرهابى مرتزق يدخلون سورية عبر الحدود مع تركيا أو الأردن.

وقال المومنى – فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان اليوم /الجمعة/ – "إننا نحذر من لغة دمشق الاتهامية التى لا تمت للواقع بصلة ، ونؤكد على ضرورة أن تركز سوريا جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى".

ونبه الناطق الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية إلى أن فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار ، هو سبب مشاكل سوريا وليس أى شيء آخر .

وتعتبر الاتهامات التى وجهها مندوب سوريا الدائم فى الأمم المتحدة للأردن ليست بجديدة ، بل سبق وأن اتهمت دمشق أكثر من مرة المملكة بدعم من تسميهم بالإرهابيين تدريبا وتسليحا ولوجستيا.

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مصر 365

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