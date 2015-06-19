وزير الأوقاف: مصر لديها أكبر خطة ومشروع لإعمار المساجد فى التاريخ

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر العام الحالى أقامت أكبر خطة لإعمار المساجد فى تاريخها بل فى التاريخ كله، معلناً عن قيامهم بالتعاون مع بعض المحبين من أهل البر والخير بإقامة حوالى 2000 مسجد رغم الظروف الاقتصادية.

وأكد "جمعة" فى خطبة الجمعة من المسجد الأزرق بالقاهرة، أن تلك الخطة غير مسبوق فى التاريخ، قائلا "لا أعلم أن بلدا قام بهذه الخطة من قبل لا فى العصر الحديث ولا القديم، ونحن نؤدى واجبنا ونرد على من يروج بأن هناك من هو ضد الدين".

واستطرد "جمعة"، "يعلم الله من يعمل للدين ومن يتاجر بالدين ومن يوظف دين الله"، منوها إلى أنهم يعمرون ولا يهدمون خاصة وأن مصر فى تاريخها هى بلد الحضارة والتسامح وبلد الفكر المستقيم، نافياً قيام أحد من السابقين بهدم الحضارة على عكس ما تفعله التنظيمات الارهابية التى وصل بها الأمر على تفجير بيوت الله.

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