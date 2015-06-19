دعا أهالي بمحافظة الأقصر، لتدشين حملة شعبية لمقاطعة اللحوم البلدي، لمواجهة جشع الجزارين بعد إرتفاع أسعار الكيلو في بعض المناطق لـ80 و85 جنيهاً، مع بداية شهر رمضان الكريم .
> وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بعدم شراء اللحوم البلدي إلا بعد أن يعود سعر الكيلو لـ60 جنيهاً .
> وإتهم عدد من الأهالى جهات التموين والصحة، بالتقاعس عن محاسبة الجزارين الذين لا يلتزمون بالتعسيرة ولا بأختام السلخانة، ويقومون بتزويرها مطالبين الجهات المعنية بفرض التسعيرة الجبرية علي الجزارين .
أهالي بالأقصر يدعون لتدشين حملة لمقاطعة اللحوم البلدي
دعا أهالي بمحافظة الأقصر، لتدشين حملة شعبية لمقاطعة اللحوم البلدي، لمواجهة جشع الجزارين بعد إرتفاع أسعار الكيلو في بعض المناطق لـ80 و85 جنيهاً، مع بداية شهر رمضان الكريم .