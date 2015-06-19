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أهالي بالأقصر يدعون لتدشين حملة لمقاطعة اللحوم البلدي‎

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أهالي بالأقصر يدعون لتدشين حملة لمقاطعة اللحوم البلدي‎ أهالي بالأقصر يدعون لتدشين حملة لمقاطعة اللحوم البلدي‎

19 يونيو 2015 | 2:24 مساءً

أرشيفية

دعا أهالي بمحافظة الأقصر،  لتدشين حملة شعبية لمقاطعة اللحوم البلدي، لمواجهة جشع الجزارين بعد إرتفاع الكيلو في بعض المناطق لـ80 و85 جنيهاً، مع بداية شهر رمضان الكريم .
> وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بعدم شراء اللحوم البلدي إلا بعد أن يعود سعر الكيلو لـ60 جنيهاً .
> وإتهم عدد من الأهالى جهات والصحة، بالتقاعس عن محاسبة الجزارين الذين لا يلتزمون بالتعسيرة ولا بأختام السلخانة، ويقومون بتزويرها مطالبين الجهات المعنية بفرض التسعيرة الجبرية علي الجزارين .

2015-06-19

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