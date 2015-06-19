أهالي بالأقصر يدعون لتدشين حملة لمقاطعة اللحوم البلدي‎

دعا أهالي بمحافظة الأقصر، لتدشين حملة شعبية لمقاطعة اللحوم البلدي، لمواجهة جشع الجزارين بعد إرتفاع أسعار الكيلو في بعض المناطق لـ80 و85 جنيهاً، مع بداية شهر رمضان الكريم .

> وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بعدم شراء اللحوم البلدي إلا بعد أن يعود سعر الكيلو لـ60 جنيهاً .

> وإتهم عدد من الأهالى جهات التموين والصحة، بالتقاعس عن محاسبة الجزارين الذين لا يلتزمون بالتعسيرة ولا بأختام السلخانة، ويقومون بتزويرها مطالبين الجهات المعنية بفرض التسعيرة الجبرية علي الجزارين .