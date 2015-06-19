بالفيديو.. «سامسونغ» تخترع تكنولوجيا تُقلص وقوع حوادث المرور

اخترعت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، وسيلة من شأنها ضمان أمان السائقين في الطرقات الخارجية وتقليص احتمالات وقوع حوادث المرور.

وقال موقع ” Hi-News.ru ” ، إن تلك التكنولوجيا البسيطة تُساعد في تجنب وقوع حوادث المرور، وتصلح لمن اعتاد على القيام برحلات بالسيارة خارج المدينة.

ويضطر الكثير من السائقين إلى السير طويلاً خلف الشاحنات الكبيرة، دون أن تتاح لهم فرصة لتجاوزها والسير أمامها، لأن الدخول في خط الإتجاه المعاكس، ما يتسبب غالباً في الاصطدام مع السيارات السائرة في هذا الإتجاه المعاكس.

وقد اكتشف فرع الشركة في الأرجنتين، مخرجاً بسيطاً من هذا المأزق، حيث نصب خبراء الشركة في مُقدمة الشاحنة كاميرا فيديو، تنقل ما تراه أمامها في الطريق إلى شاشات تلفزيونية منصوبة في مؤخرة الشاحنة، ليرى السائق السائر خلف هذه الشاحنة الطريق الذي أمامها، وما إذا كانت هناك سيارة قادمة من الطريق المُعاكس، ليتمكن في حالة خلوه من اجتياز الشاحنة بسلامٍ وأمان.

فيما يستبعد الخبراء، أن تجد تلك التكنولوجيا استخداماً واسعاً نظراً لغلائها. كما إنهم يستبعدون أن يوافق سائقو الشاحنات على نصب تلك الأجهزة الغالية أي “الكايمرات والشاشات”، في مقدمة سياراتهم.