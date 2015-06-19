حبس مسئول صفحة «شاومينج» لتسريب امتحانات الثانوية العامة

قررت النيابة العامة حبس مسئول صفحة “شاومينج” الخاصة بتسريب امتحانات الثانوية العامة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وقال اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, فرع غرب الدلتا, رصدوا وجود صفحة باسم “شاومينج” بموقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك”تقوم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها وأساليب كيفية إدخال الهواتف المحمولة للجان لتسهيل عملية تسريب الامتحانات.

واضاف، انه بتتبع الصفحة تبين أنها صادرة من جهاز حاسب آلى متصل بخط تليفون منزلي, بإسم المدعو”أشرف ح ح”, مقيم بأرض شاكوس بدائرة المنتزه أول المنتزه. وعقب تقنين الإجراءات, قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث القسم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام, استهدفت منزل المذكور, وتبين عدم تواجده, وتواجد نجله”كريم أشرف ح” 18 سنة, طالب بالصف الثالث الثانوي, مقيم بذات العنوان, وضبط بحوزته جهاز راوتر وجهاز حاسب آلي ” لاب توب ” يحتوي علي صور مطبوعات خاصة بأسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابة الخاصة بها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

أ ش أ