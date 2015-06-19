شقّة مريحة في صندوق سفر

يتحوّل صندوق السفر "ترافلبوكس" المصمّم من قبل ستيفان جاست إلى منزل مريح في أي مكان تختارينه، إذ يشكّل هذا التصميم المبتكر حلاً للذين يسافرون بميزانية محدودة!

يحوي الصندوق كلّ ما يحتاجه المسافر، من سرير قابل للطيّ وكراس وطاولة ومكان تخزين الطعام. نظراً إلى متانة عناصره، وعمره الافتراضي الطويل، يبدو "ترافلبوكس" عنصراً أساسياً في رحلة أي مغامر!

يتمظهر هذا الصندوق في شكل مستطيل، مع غلاف خارجي معدّ من طبقة رقيقة من "الألومينيوم" بسمك 1.5 ميلليمتراً، ويبلغ وزنه 60 كيلوجراماً.

من المتوقع أن يكون الصندوق جاهزاً للبيع قبل أكتوبر/تشرين الأول، بتكلفة تراوح ما بين 2500 و2900 دولار أمريكي.

شاهدي أيضاً: