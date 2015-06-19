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مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها الأمامى بالمنوفية

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مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها الأمامى بالمنوفية مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها الأمامى بالمنوفية
لقى فلاح بقرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وأصيب آخر فى انقلاب سيارة على طريق أشمون – أبو عوالى، وذلك نتيجة انفجار الإطار الأمامى للسيارة، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز شرطة أشمون يفيد مصرع "نبيل شعبان فهيم" 32 عاما وفلاح، وإصابة "أحمد عبد المطلب" 56 عاما ومقيان بقرية كفر الحما، وذلك إثر انقلاب سيارة على طريق أشمون – أبو عوالى، وذلك نتيجة انفجار الإطار الأمامى للسيارة نتيجة السرعة الجنونية، تم نقلهم إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى، تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365