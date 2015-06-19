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حبس متهم 4 أيام لحيازته أقراصا مخدرة وسلاحا أبيض فى سوهاج

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حبس متهم 4 أيام لحيازته أقراصا مخدرة وسلاحا أبيض فى سوهاج حبس متهم 4 أيام لحيازته أقراصا مخدرة وسلاحا أبيض فى سوهاج
أمر أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "رأفت.أ.أ" لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، كما ضبط بحيازته سلاح أبيض مطواة.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة وبيعها للمدمنين وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من المصادر السرية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض، وتبين من التحريات أنه متهم أيضًا بالشروع فى سرقة دراجة بخارية من أحد الأشخاص، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365