السيطرة على حريق بإحدى محطات الوقود فى شرم الشيخ بسبب ماس كهربائى

أنقذت العناية الإلهية منطقة الهضبة بشرم الشيخ، من كارثة محققة بعدما شب حريق بإحدى محطات البنزين بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، ناتج عن ماس كهربى من ماكينة الضخ أثناء تفريع سيارة التمويل للبنزين.

توجه على الفور اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد نادر فرحات نائب مدير الأمن للأمن العام، ومأمور قسم أول شرم الشيخ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وإخلاء المكان والمنطقة بالكامل من السيارات، كما تم فصل التيار الكهربى عن المنطقة وفصل خزان الوقود الأرضى الخاص بالتفريغ، حيث تم السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران للمناطق المجاورة، ولم يؤدِ الحادث لأى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وبالفحص المبدئى تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى ناتج من ماكينة الضخ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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