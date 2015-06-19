حجز متهم بكتابة عبارات ضد الجيش والشرطة بعربات مترو شبرا الخيمة للتحريات

أمر محمد شرف وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحجز تاجر لحين وصول تحريات الأمن الوطني لاتهامه بكتابة بعض العبارات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة على عربات المترو بمحطة شبرا الخيمة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة مفاده ورود المحضر رقم 2 أحوال قسم ثالث مترو الأنفاق التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بضبط المتهم "أحمد.ش.م" 30 سنة تاجر مفروشات أثناء كتابة بعض العبارات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة على عربات المترو بمحطة شبرا الخيمة وضبط بحوزته أوراق مدونة عليها عبارة "خليك وطنى" وأسماء بعض القنوات الفضائية التى تؤيد جماعة الإخوان الإرهابية وهاتف محمول ومبلغ مالى 1800 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية أعيد القيد بالمحضر رقم 4227 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 ، وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفي المتناوي رئيس نيابة قسم اول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.