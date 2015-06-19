مصرع نجل مستشار بـ«قضايا الدولة» طعنه مجهولون بالمنصورة

لقى نجل مستشار بهيئة قضايا الدولة، مصرعه نتيجة طعنه من قبل مجهولين بجوار منزله بمدينةالمنصورة بـالدقهلية

وقالت تحريات الشرطة، إن أحمد صلاح، 18 سنة، طالب بكلية الحقوق، نجل المستشار صلاح عبد الغني، قد لقى مصرعه فور وصوله المستشفى، متأثرًا بطعنة نافذة في الفخذ، وأخرى بمعصم اليد اليسري، بجوار مسكنه بمنطقة توريل بـالمنصورة.

وكشف أحد جيران المجني عليه، أنه عثر على الطالب مصاباً، وينزف على بعد 40 متراً من المنزل.

وقال والد الطالب: “إن أحمد هو نجلي الوحيد، وهو معتاد على الخروج عقب السحور للعب كرة القدم مع أصدقائه، ثم أداء صلاة الفجر والعودة للمنزل، وعقب السحور إتصل به أحد أصدقائه ويدعى خالد الساعة الثانية صباحاً لكي يخرجوا للعب سوياً، وأنه ينتظره أسفل العمارة، وبالفعل خرج ابني، وفوجئت عقب صلاة الفجر بأحد جيراننا يطلب مني بإلحاح النزول لنقل السيارة، وعقب نزولي فوجئت بابني مصاباً وينزف بشدة، وعندما حاولت التحدث معه فشلت لأنه دخل في غيبوبة ونقلناه للمستشفى، لكنه توفى عقب وصولنا».

وأكد الأب، أنه ليس له أعداء، وأن ابنه على خلق ومحبوب من كل الجيران والأصحاب، ولا يعرف من يمكن أن يقتله.

وقالت مصادر أمنية، إنه يتضح من وضع الجثة والإصابات الموجودة بها، حدوث مشاجرة، وتم عمل كمين للضحية، وتم طعنه بمنطقة الفخذ، مما تسبب في قطع الوريد، وحدوث نزيف حاد، مما تسبب في الوفاة.

وأشارت المصادر، إلى أنه قد تم استدعاء زميل الضحية خالد، و الذي أنكر لقاءه به، وأكد أنه انتظره قليلاً بالقرب من المنزل، وعندما تأخر تركه ورحل، وأنه علم بالحادث عقب ذلك، وتوجه للمستشفى وعلم بوفاته.