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ضبط 25 طن كبدة فاسدة بسوهاج‎

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ضبط 25 طن كبدة فاسدة بسوهاج‎ ضبط 25 طن كبدة فاسدة بسوهاج‎

تمكنت مباحث بسوهاج برئاسة العقيد محمد نصحي، مدير الإدارة بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، من ضبط سيارة نقل بمقطور، والتي كان يقودها “أشرف. أ. ع. أ”، 51عاماً- سائق، ويقيم عزبة الشال المنصورة- الدقهلية، مُحملة بعدد  25 طن كبدة بقري مُدون عليها إنتاج فبراير 2015، وصالحة لمدة سبعة أشهر. وبفحصها بمعرفة اللجنة المُختصة، تبين أنها متغيرة الخواص، ويميل لونها إلى الأسود الداكن، وغير صالحة للاستخدام الأدمي.

وبمواجهة المذكور، قرر أنه قام باستلام الحمولة من مصنع الجيزة لتعبئة المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

وأضاف بـأنه مجرد سائق، وبسؤال “محمود. ص. أ. م” 25 عاماً- مدير الصيانة بشركة سوهاج للتبريد، قرر أنه لم يقم بتسليم الشحنة، وتــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطــــــــات، وجاري تحرير محضراً بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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