حبس مُتهم 4 أيام لإتجاره في الأقراص المُخدرة بسوهاج‎

أمرت نيابة مركز سوهاج، بـحبس المتهم “رأفت. أ. أ” 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه بالإتجار في الأقراص المُخدرة، كما تم ضبط سلاح أبيض “مطواة” بحيازته.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، مفادها قيام المتهم المذكور بالإتجار في الأقراص المُخدرة، وبيعها للمُدمنين وراغبي الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عددٍ من الأقراص المُخدرة، وسلاحٍ أبيض.

وتبين من التحريات، أنه متهم أيضًا بالشروع في سرقة دراجة بُخارية من أحد الأشخاص، وبعرض المُتهم على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.