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إعلان نتيجة إنتخابات نادي أفراد شرطة كفر الشيخ اليوم

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إعلان نتيجة إنتخابات نادي أفراد شرطة كفر الشيخ اليوم إعلان نتيجة إنتخابات نادي أفراد شرطة كفر الشيخ اليوم

تشهد أقسام الشرطة والمراكز الشرطية انتخابات أفراد نادي الشرطة ب14قسم شرطة التابعين لمديرية أمن كفر الشيخ لإختيار 9 مرشحين ليمثلون مجلس إدارة أفراد نادي الشرطة من بين 56 مرشحاً على مستوى ال14 قسم شرطة بكفر الشيخ .

ويشرف على الإنتخابات في كل قسم شرطة مأمور قسم الشرطة أو نائب أو هما معاً ومعه أحد الضباط .

و يدلي الناخب من أفراد الشرطة بصوته في ورقتين الأولى باللون الأصفر والثانية باللون الأزرق ويضع الناخب كلا منهما في صندوق شفاف

وستبدأ عمليات فرز الأصوات في الساعة العاشرة من مساء اليوم في مقر كل انتخابي بقسم الشرطة وتعلن النتيجة في تمام الساعة الثانية عشر بمديرية أمن كفر الشيخ .

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