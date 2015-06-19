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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجارين ببغداد

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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجارين ببغداد مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجارين ببغداد
قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة عشر آخرون جراء تفجيرين وقعا بالعاصمة العراقية وإحدى ضواحيها اليوم الجمعة، حسبما قال مسؤولون بالشرطة العراقية.

وقع التفجير الأكبر بمدينة أبو غريب، التى تقع على بعد نحو عشرين كيلومترا غربى بغداد. وقالت الشرطة إن قنبلة انفجرت فى شارع تجارى بمدينة أبو غريب، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة.

وفى منطقة الدورة، جنوبى بغداد، انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق لدى مرور موكب لعشائر سنية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

أكد مسؤولون طبيون حصيلة الضحايا، وتحدث جميع المسؤولين مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين بالحديث إلى الإعلام.

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