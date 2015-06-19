أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"محلب" يترك الوزراء ويؤدى صلاة الجمعة فى الصفوف الأخيرة بالمسجد الأزرق

Google+ Print
"محلب" يترك الوزراء ويؤدى صلاة الجمعة فى الصفوف الأخيرة بالمسجد الأزرق "محلب" يترك الوزراء ويؤدى صلاة الجمعة فى الصفوف الأخيرة بالمسجد الأزرق
جلس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى الصفوف الأخيرة وسط المواطنين العاديين أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة، التى كان يلقيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بمسجد الأزرق بالدرب الأحمر.

وترك "محلب" الصفوف الأولى التى كان يجلس فيه عدد من الوزراء والمسئولين، الذين كان على رأسهم الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة.

جدير بالذكر أن المهندس إبـراهيم مـحلب، رئيس مـجــلس الوزراء، قد ظهر قبل ذلك فـى الصفـوف الأخيرة وســـط البـســـطاء أثناء أداء صلاة الجــمـعة فـى مـســـجــد الإمـام الشافـعى بالقاهرة، ولم يظهر رئيس الوزراء فـى الصفـوف الأولى كمـا هو مـعتاد.


>- محلب يلتقى مهاب مميش لمتابعة سير العمل بقناة السويس الجديدة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365