"محلب" يترك الوزراء ويؤدى صلاة الجمعة فى الصفوف الأخيرة بالمسجد الأزرق

جلس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى الصفوف الأخيرة وسط المواطنين العاديين أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة، التى كان يلقيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بمسجد الأزرق بالدرب الأحمر.

وترك "محلب" الصفوف الأولى التى كان يجلس فيه عدد من الوزراء والمسئولين، الذين كان على رأسهم الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة.

جدير بالذكر أن المهندس إبـراهيم مـحلب، رئيس مـجــلس الوزراء، قد ظهر قبل ذلك فـى الصفـوف الأخيرة وســـط البـســـطاء أثناء أداء صلاة الجــمـعة فـى مـســـجــد الإمـام الشافـعى بالقاهرة، ولم يظهر رئيس الوزراء فـى الصفـوف الأولى كمـا هو مـعتاد.

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