ضبط عامل لحيازته فردٍ روسي بدون ترخيص في سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

> وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما، مفادها قيام المدعو “رشدي محمد محمود” 23 سنة- عامل، ويُقيم بنجع السبايكة التابع لقرية العتامنة- دائرة المركز، بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

> وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور، وضبطه وبحيازته فرد روسي صناعة محلية، وعدد 8 طلقات.

ويذكر أنه أثناء القبض عليه اعترض الطريق، كل من:”هاني محمد سالمان” 30 سنة- أمين شرطة من قوة مكتب مخدرات إدارة البحث الجنائي بأسوان، و”سالمان وحيد سالمان” 23 سنة- موظف بالتأمينات الاجتماعية بطما، و ”عمر محمد سالمان” 37 سنة- سكرتير بمدرسة العتامنة الإعدادية”، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، وهم “أبناء عمومة المُتهم”، وحاولوا إثارة أهالي المنطقة في محاولة منهم، لتخليص المُتهم، فضلاُ عن التعدي على القوات بالسب والشتم والضرب، إلا أن القوات، تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المُتهمين، وتبين إصابة الثاني والثالث بكدمات وسحجات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .