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الأرصاد :طقس السبت معتدل على الوجه البحرى والقاهرة الصغري 23 والعظمي 33

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الأرصاد :طقس السبت معتدل على الوجه البحرى والقاهرة الصغري 23 والعظمي 33 الأرصاد :طقس السبت معتدل على الوجه البحرى والقاهرة الصغري 23 والعظمي 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الانحاء كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أعلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه مابين متر الى مترين أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه ما بين مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى     العظمى

القاهرة                23              33

الإسكندرية              22              30

مطروح                  20              29

بورسعيد                21              31

دمياط                  21                31

بلطيم                  21                30

الإسماعيلية             24              34

السويس                 23              34

العريش                 22              30

نخل                    19               34

طابا                   22                34

الطور                   24               33

مرسى علم           25                34

الغردقة               26               36

شرم الشيخ           27               37

رفح                    22              29

كاترين                 20              29

سيوة                   23              34

المنيا                 23                35

الفيوم                 23                34

رأس سدر            25                34

أبوسمبل                25              40

وسط الدلتا             22              33

أسيوط                  24              36

سوهاج                   25              37

الأقصر                  25              39

أسوان                  26              41

شلاتين                  24              35

حلايب                   26              33

الوادى الجديد          22              39

قنا                      25               38

نويبع                  26               35

السلوم                 19              29

أ ش أ

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