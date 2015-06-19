بالصور.. ضبط 8 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج‎

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، إستهدفت حائزي الأسلحة الغير مرخصة والذخائر.

وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، وقيادة العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، أسفرت الحملة عن تمكن الرائد محمود الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والرائد أحمد طلعت معاون المباحث من ضبط الآتي بندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة حيازة المتهم صلاح ابو الوفا توفيق 34 سنة عامل ومقيم روافع العيساوية مركز المنشاة، و بندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة حيازة المتهم محمد عبد الحميد حسن 55 سنة عامل ومقيم الباجية مركز المنشاة ،و بندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة بدون أرقام حيازة المتهم محمد شمبلى فراج 62 سنة مزارع ومقيم أولاد حمزة مركز العسيرات، وبندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة حيازة المتهم خليفة أحمد السيد 31 سنة عامل ومقيم الغريزات مركز المراغة، وبندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة حيازة المتهم محمد عاطف محمد 28 سنة عامل ومقيم الغريزات مركز المراغة، وبندقية خرطوش عيار 12 بروح واحدة حيازة المتهم مجدي أبو شامة السيد 45 سنة عامل ومقيم الشورانية مركز المراغة، وفرد روسى صناعة محلية وعدد(8) طلقات حية من ذات العيار حيازة المتهم رشدى محمد محمود 23 سنة عامل، ومقيم نجع السبايكة التابعة لقرية العتامنة مركز طما، و فرد صناعة محلية بحوزة المدعو علوان أبو ستة علوان 40 سنة عامل خدمات بمدرسة ومقيم بذات الناحية) .

> تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة .