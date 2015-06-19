أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء الإماراتى يطلق مبادرة مجتمعية لرعاية الأيتام

Google+ Print
رئيس الوزراء الإماراتى يطلق مبادرة مجتمعية لرعاية الأيتام رئيس الوزراء الإماراتى يطلق مبادرة مجتمعية لرعاية الأيتام
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق مبادرة مجتمعية تطوعية لرعاية ودعم الأيتام القاصرين فى دولة الإمارات على المستوى الدراسى والمعنوى.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" أن المبادرة ستوفر مجموعة من القنوات التطوعية لتشكيل روابط أخوية وعائلية حقيقية مع الأيتام تلبية لاحتياجاتهم المعنوية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "التفاعل الأهم مع الأيتام ليس بالمال بل بالصلة والتزاور وتشكيل روابط أخوية حقيقية معهم وإعدادهم نفسيا ومهارياً لمواجهة الحياة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء دعوة للشباب وكبار السن للتطوع فى البرنامج وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية للأيتام والقاصرين، قائلاً: "ادعو الشباب المتميزين والعوائل الإماراتية وحتى كبار السن للتطوع فى هذا البرنامج، وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية لإخواننا من الأيتام والقصر".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365