رئيس الوزراء الإماراتى يطلق مبادرة مجتمعية لرعاية الأيتام

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق مبادرة مجتمعية تطوعية لرعاية ودعم الأيتام القاصرين فى دولة الإمارات على المستوى الدراسى والمعنوى.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" أن المبادرة ستوفر مجموعة من القنوات التطوعية لتشكيل روابط أخوية وعائلية حقيقية مع الأيتام تلبية لاحتياجاتهم المعنوية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "التفاعل الأهم مع الأيتام ليس بالمال بل بالصلة والتزاور وتشكيل روابط أخوية حقيقية معهم وإعدادهم نفسيا ومهارياً لمواجهة الحياة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء دعوة للشباب وكبار السن للتطوع فى البرنامج وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية للأيتام والقاصرين، قائلاً: "ادعو الشباب المتميزين والعوائل الإماراتية وحتى كبار السن للتطوع فى هذا البرنامج، وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية لإخواننا من الأيتام والقصر".



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