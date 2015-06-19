أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأوقاف: خطبة الجمعة 20 دقيقة بحد أقصى.. ومنع مكبرات الصوت فى التراويح

Google+ Print
الأوقاف: خطبة الجمعة 20 دقيقة بحد أقصى.. ومنع مكبرات الصوت فى التراويح الأوقاف: خطبة الجمعة 20 دقيقة بحد أقصى.. ومنع مكبرات الصوت فى التراويح

>أكدت وزارة الأوقاف، عدم استخدام مكبرات الصوت اليوم الجمعة، فى غير الأذان وشعائر الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية، وشددت على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة من 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وأوصت الوزارة، حسب توجيهات دعوية وإدارية طوال شهر رمضان، نشرتها على موقعها الرسمى، بالالتزام التام بأداء الدروس الدعوية درس العصر ودرس التراويح، على أن يكون درس العصر مفتوحًا ومتسعًا للإجابة على أسئلة المصلين، أما درس التراويح فلا يزيد على 10 دقائق كحد أقصى، مع الاكتفاء بسماعات المسجد الداخلية أثناء صلاة التراويح.

وأشارت الوزارة إلى أنه للمساجد الكبرى أن تعقد أمسيات عقب صلاة القيام من خلال جدول تقره المديرية كتابة، وشددت على عدم تمكين أى شخص غير مرخص له بالخطبة بأداء أى خطب أو دروس بالمسجد.

وقالت الوزارة "يمنع منعًا باتًا توزيع أى كتب أو مطويات أو منشورات أو أى أقراص مدمجة أو خلافه داخل المساجد إلا بمعرفة وموافقة كتابية من رئيس القطاع الدينى بديوان عام الوزارة، وبحضور مدير الإدارة المختص".

وشددت على عدم تمكين أى جماعة أو جمعية من جمع أى أموال أو السيطرة بأى شكل من الأشكال على إدارة المسجد، وأوصت بضرورة ترشيد الطاقة، وسرعة تغيير اللمبات العادية إلى لمبات موفرة، وعدم استخدام أى مكيفات أو مراوح أو إضاءة فوق ما تدعو إليه الحاجة، مع التحذير من قبول أى أطعمة أو أشربة مجهولة المصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365