الأوقاف: خطبة الجمعة 20 دقيقة بحد أقصى.. ومنع مكبرات الصوت فى التراويح

>أكدت وزارة الأوقاف، عدم استخدام مكبرات الصوت اليوم الجمعة، فى غير الأذان وشعائر الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية، وشددت على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة من 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وأوصت الوزارة، حسب توجيهات دعوية وإدارية طوال شهر رمضان، نشرتها على موقعها الرسمى، بالالتزام التام بأداء الدروس الدعوية درس العصر ودرس التراويح، على أن يكون درس العصر مفتوحًا ومتسعًا للإجابة على أسئلة المصلين، أما درس التراويح فلا يزيد على 10 دقائق كحد أقصى، مع الاكتفاء بسماعات المسجد الداخلية أثناء صلاة التراويح.

وأشارت الوزارة إلى أنه للمساجد الكبرى أن تعقد أمسيات عقب صلاة القيام من خلال جدول تقره المديرية كتابة، وشددت على عدم تمكين أى شخص غير مرخص له بالخطبة بأداء أى خطب أو دروس بالمسجد.

وقالت الوزارة "يمنع منعًا باتًا توزيع أى كتب أو مطويات أو منشورات أو أى أقراص مدمجة أو خلافه داخل المساجد إلا بمعرفة وموافقة كتابية من رئيس القطاع الدينى بديوان عام الوزارة، وبحضور مدير الإدارة المختص".

وشددت على عدم تمكين أى جماعة أو جمعية من جمع أى أموال أو السيطرة بأى شكل من الأشكال على إدارة المسجد، وأوصت بضرورة ترشيد الطاقة، وسرعة تغيير اللمبات العادية إلى لمبات موفرة، وعدم استخدام أى مكيفات أو مراوح أو إضاءة فوق ما تدعو إليه الحاجة، مع التحذير من قبول أى أطعمة أو أشربة مجهولة المصدر.