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رئيس الطائفة اليهودية تُهدد بمقاضاة صنّاع «حارة اليهود»

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رئيس الطائفة اليهودية تُهدد بمقاضاة صنّاع «حارة اليهود» رئيس الطائفة اليهودية تُهدد بمقاضاة صنّاع «حارة اليهود»

قالت ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية، إنها تحرص على مشاهدة مسلسل “حارة اليهود”، بطولة منة شلبي، وإياد نصار، متمنيةً أن يصحح العمل الصورة السيئة التي أظهرت شكل اليهودي في كثيرٍ من الأعمال على أنه “بخيل تارة وخسيس تارة أخرى”، وعلقت قائلة: “أتمنى أن يكون الفكر الذي يتناول حياة اليهود قد تغير عن الماضي، وألا يصوره على أنه جاسوس، أو شخص يعمل ضد وطنه”.

وهددت رئيس الطائفة اليهودية، برفع قضية ازدراء أديان على صناع مسلسل “حارة اليهود”، إذا وجدت فيه كلمة أو مشهداً يضر بالدين اليهودي، حيث تقول: “نحن نحترم جميع الأديان، ولابد أيضاً من احترام ديننا، وبما أننا أصبحنا في عصر تحريك القضايا، تحت مسمى “ازدراء الأديان”، فيحق لي تحريك قضية إذا وجدت العمل يضر باليهودية”.

 وأوضحت ماجدة هارون، فى تصريحات لها، أنه بالرغم من تقديم شخصية اليهودي في عددٍ كبيرٍ من الأعمال الدرامية والسينمائية، إلا أنها لم تشاهد أياً منها، وذلك بسبب “استفزازها للمجتمع اليهودي”، على حد تعبيرها، إذ تقول: “هذه الأعمال حصرت اليهودي في قالب معين إما بخيل أو خائن”، مضيفةً: «ياريت نبطل نتكلم ونقول ده مسلم أو مسيحي، فـالشىء الأهم هو إن الإنسان يكون بيحب بلده ويخدمها وأتمنى الحكم على أي مواطن يكون من خلال حبه لوطنه ومدى مصداقيته تجاه مفهوم الوطن”.

ولفتت رئيس الطائفة، إلى أنها لم تشاهد برومو مسلسل “حارة اليهود”، الذي أثار الجدل في إسرائيل، موضحةً أنها تحرص على متابعة حلقات العمل بالكامل، وليس لها شأن بكل ما تكتبه الصحافة الإسرائيلية عن العمل، حتى تقيمه بنفسها. وحول تقييمها للحلقات الأولى من المسلسل قالت: “الحكم بعد مشاهدة أكبر عدد من الحلقات، حتى يتسنى لي الحكم عليه”.

وتدور أحداث  مسلسل “حارة اليهود” في الفترة الزمنية من عام 1948 إلى 1956م، ويسرد المؤلف مدحت العدل من خلالها حكايات اليهود في ، وأسباب تهجيرهم، ويتطرق لحرب فلسطين.

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