تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ينفي مقتل بلمختار

نفى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، مقتل القيادي الجزائري مختار بلمختار في غارة اميركية في ليبيا، كما كانت أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مساء الأحد.

> وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أن أعلن التنظيم في بيان نشر على مواقع جهادية مساء الخميس، أن بلمختار المعروف بـ”خالد ابو العباس لا يزال حيا يرزق يصول ويجول في ارض الله”، وان الهدف الحقيقي من الغارة كان “ليوث ليبيا وفرسانها من أبناء القبائل الليبية” في إشارة الى مجموعات جهادية ليبية.

ووفقاً للوكلة ، فقد ذكرت أن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أعلنت مساء الأحد مقتل بلمختار في غارة نفذتها طائرات أميركية على اجدابيا في شرق ليبيا ليل السبت. أما واشنطن فإكتفت بتأكيد حصول الغارة وهدفها من دون ان تؤكد مقتل بلمختار، مشيرة الى انها تواصل تقييم نتائج العملية.

> كما اعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان الخميس ان مقتل بلمختار “مرجح جدا”.