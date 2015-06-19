مصرع ربة منزل وإصابة عامل أثناء تنظيف سلاح ناري بسوهاج‎

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب اخر بطلقاتٍ نارية، أثناء قيامه بتنظيف سلاح ناري، كان بحوزته بسوهاج ،

> كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول كلاً من :”سحر أبو يوسف السيد” 35 سنة- ربة منزل، وتُقيم بناحية جزيرة طما- دائرة المركز، جثة هامدة، وذلك نتيجة إصابتها بطلقاتٍ نارية، و”محمد جمال عبد الظاهر” 25 سنة- عامل، ويُقيم بذات الناحية مصاباً بطلقات نارية مُتفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي .

> وبالإنتقال والفحص، وسؤال والد المصاب المدعو” جمال عبد الظاهر محمد” 55 سنة- فلاح، ويقيم بذات الناحية، أقر بـأنه أثناء قيام نجله المذكور بتنظيف سلاح ناري خاصٍ به، خرجت منه عدة طلقات، أصابت زوجة عمه المذكورة، مما نتج عنه وفاتها، على أثر ذلك إنتابته حالة من الهياج، فقام بإطلاق الأعيرة النارية صوب نفسه، مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

> وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط السلاح المُستخدم، وهو عبارة عن بندقية ألية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام، بها خزينة خالية من الطلقات، والتي تم التحفظ عليها.

> وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .