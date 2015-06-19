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خالد بحاح: نوايا الحوثيين ليست طيبة.. ونرفض هدنة تكتيكية مؤقتة

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خالد بحاح: نوايا الحوثيين ليست طيبة.. ونرفض هدنة تكتيكية مؤقتة خالد بحاح: نوايا الحوثيين ليست طيبة.. ونرفض هدنة تكتيكية مؤقتة

الرياض /أ ش أ/

قال نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح إن مهمة "وفد الشرعية" فى جنيف تتمثل فى وقف الحرب أولا والانسحاب وعودة الأمور لما كانت عليه.
>وشدد بحاح ـ فى تصريحات لصحيفة (عكاظ) ، نشرتها اليوم الجمعة - على رفض الحكومة اليمنية ما يسمى بـ"الهدنة الإنسانية" لأنها حق يراد به باطل وستستخدم لأغراض التوسع والتكتيك، وأن الحكومة الشرعية تتمسك بالهدنة الدائمة، بحسب تعبيره.
>وقال بحاح - عقب اجتماع تشاورى لنائب الرئيس اليمنى مع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية - إن اليمن يرفض الهدنة المؤقتة التى تستغل للتكتيك .. معتبرا أن نوايا الحوثيين ليست طيبة وأنهم فى اليوم الأول للحوار فجروا منزل أحد الشخصيات السبع من أعضاء وفد الحكومة الشرعية، كما أنهم خالفوا الدعوة التى وجهت إليهم وشكلوا وفدا من 22 شخصية، بينما بطاقة الدعوة تنص على 7 شخصيات فقط، وهو الأمر الذى التزمت به الحكومة، بينما هم جاءوا بوفد لا يمكنه النفاذ من باب صغير.. وتساءل مع من نتحدث من أعضائه؟.
>وقال بحاح إن إيران ليست بعيدة عما يجرى فى بلاده كما هو الحال وموقفها من قضايا عربية ومشكلات عديدة .. مؤكدا أن اليمن سيبقى لليمنيين وسينتصر على أى محاولات للتدخل.
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