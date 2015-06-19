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الامم المتحدة بحاجة الى 1.6 مليار دولار للمساعدات الانسانية فى اليمن

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الامم المتحدة بحاجة الى 1.6 مليار دولار للمساعدات الانسانية فى اليمن الامم المتحدة بحاجة الى 1.6 مليار دولار للمساعدات الانسانية فى اليمن
قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن هناك حاجة الآن لمبلغ 1.6 مليار دولار لمواجهة "كارثة وشيكة" فى اليمن حيث ينفذ تحالف تقوده ضربات جوية ضد مقاتلى جماعة الحوثى فى حملة تهدف إلى إعادة إرساء حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس لاركه خلال مؤتمر صحفى "يقدر أن أكثر من 21 مليونا أو 80 بالمئة من السكان يحتاجون الآن لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية."

وذكر أن ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجه النداء لتقديم التمويل المعدل وأبلغ المانحين بأن "كارثة وشيكة" تلوح فى أفق اليمن فى ظل معاناة الأسر فى البحث عن الطعام
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