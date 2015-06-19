الأمم المتحدة تحتاج 1.6 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية باليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة حاجتها إلى توفير 1.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية فى اليمن، محذرة من حدوث كارثة وشيكة فى اليمن، وذلك كما أفادت قناة سكاى نيوز.

وكانت قد أفادت مصادر محلية يمنية فى ساعة مبكرة من اليوم الجمعة بأن قصفا عنيفا شنه مسلحون حوثيون وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى مدينة تعز وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين الحوثيين وقوات صالح يشنون فى هذه الأثناء قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة على عدد من الأحياء فى مدينة تعز، من بينها حى الموشكى والروضة وشارع الأربعين وجبل جره.

ولم يتسن التأكد مما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط جرحى أو قتلى، من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية يمنية إن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت مساء الخميس بين أفراد المقاومة الشعبية ومسلحين حوثيين مدعومين بقوات صالح فى وادى الروضة فى تعز.

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