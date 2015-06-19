الضحك والهزار أثناء الدراسة يساعد الأطفال على التعلم بسهولة

كشفت دراسة علمية حديثة أن الضحك والمزاح أثناء تعليم الأطفال شيئاً جيداً يساعدهم على التعلم بشكل أسرع.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا الذين يضحكون خلال التقاط لعبة وتجربتها، كان أداءهم أفضل بشكل ملحوظ خلال هذه التجربة مع تنفيذها بصورة أفضل بعد ذلك، بالمقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا المزاح والضحك.

وقال الباحثون من جامعة باريس ديكارت، إن دراستهم هى الأولى التى تبحث فى آثار الفكاهة على التعلم لدى الأطفال فى هذه السن المبكرة.

وأوضح الباحثون أن النتائج التى توصلوا إليها، تشير إلى أن الضحك والمزاح يمكن أن يعزز المشاعر الإيجابية التى تؤثر على بعض المواد الكيميائية فى الدماغ.

وأظهر العديد من الدراسات السابقة، أن العواطف الإيجابية لها تأثير على الدوبامين وإفراز الأندورفين التى بدورها يمكن أن يكون لها تأثير على التعلم.

وقد أثبتت الدراسة أن المشاعر الإيجابية تحسن الإبداع وتعمل على حل المشكلات وتسهيل المعرفة والمرونة.

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