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بالصور..«نائبات قادمات» توزع 70 ألف كرتونة رمضان على أهالي سيناء

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بالصور..«نائبات قادمات» توزع 70 ألف كرتونة رمضان على أهالي سيناء بالصور..«نائبات قادمات» توزع 70 ألف كرتونة رمضان على أهالي سيناء

أثناء توزيع كراتين رمضان

قامت القوات المسلحة المصرية بإرسال 70 ألف كرتونة رمضان إلى شمال سيناء، وقامت خضره إبراهيم سليمان عضو مؤسس لنائبات قادمات ورئيس جمعية الأرض الطيبة للتنمية الشاملة، بالتوزيع علي الفقراء والمحتاجين بشمال سيناء.
> وقامت مؤسسة حركة نائبات قادمات برئاسة الدكتورة ناهد شاكر عضو المجلس الرئاسي لتيار الإستقلال بشكر القوات المسحلة لجهودها الرائعة ووقوفها بجوار الشعب المصري في كل حالاته.

مؤكدة أن الجيش المصري خير أجناد الأرض ليس فقط في وقت الحرب ولكن في السلم أيضاً فهم جزء من الشعب المصري الأصيل يثبت دائماً عكس ما يقال في حقه أنهم فصيل منفصل.

وأضافت الدكتورة ناهد شاكر في بيان اليوم الجمعة، أن دعوة بريطانيا لزيارة الرئيس عبد الفتاح تدل دلالة كاملة علي نجاح الدولة المصرية بشعبها ورئيسها وجيشها وأن هناك تقدم كبير في الإقتصاد المصري.

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