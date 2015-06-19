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مرتضى: أنطوي لديه مشكلة في القلب.. واقتربنا من حسم صفقة إيفونا

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مرتضى: أنطوي لديه مشكلة في القلب.. واقتربنا من حسم صفقة إيفونا مرتضى: أنطوي لديه مشكلة في القلب.. واقتربنا من حسم صفقة إيفونا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللاعب الغاني جون أنطوي المنتقل حديثا للنادي الأهلي يعاني من مشكلة في القلب.

وأوضح مرتضى أن صفقة انتقال المهاجم الجابوني مليك إيفونا لاعب نادي الوداد الببيضاوي المغربي إلى نادي الزمالك أوشكت على الانتهاء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (LTC):"على مسؤوليتي، أنطوي لديه تضخم في عضلة القلب. العام الماضي اتفقت مع رئيس النادي الإسماعيلي على ضمه إلى جانب الحارس محمد عواد. بعدما أنهينا الاتفاق وجدت أن التقرير الطبي مذكور به أن لديه مشكلة في القلب، فقمت بفسخ التعاقد بالتراضي مع رئيس الإسماعيلي".

وتابع "كيف لنادي الشباب السعودي أن يبيعه بمليون دولار وقد حصل عليه مقابل 2 مليون و400 ألف دولار وهو مهاجم قناص؟"

وأضاف "جائني خطابا رسميا من نادي الوداد المغربي بأنهم لا يمانعون بيع اللاعب إيفونا، فقط علينا إقناعه بالانضمام لنادي الزمالك. وصلنا معه لمرحلة متقدمة من المفاوضات واللاعب أوشك على الانضمام لنا. ما يقال عن اقترابه من الأهلي كلام غير صحيح بالمرة".

وأتم "أطمئن جمهور نادي الزمالك وأقول لهم، كل لاعبي منتخب الذين شاركوا في مباراة تنزانيا تقريبا سيكونون مع الزمالك الموسم المقبل. وسيكون معنا أيضا الظهير الأيسر لوادي دجلة السيد سالم".

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