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وزير الرياضة يتحدث عن حضور الجماهير الموسم المقبل وملعب مباراة الأهلي والمصري

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وزير الرياضة يتحدث عن حضور الجماهير الموسم المقبل وملعب مباراة الأهلي والمصري وزير الرياضة يتحدث عن حضور الجماهير الموسم المقبل وملعب مباراة الأهلي والمصري

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الموسم المقبل من مسابقة الدوري المصري قد يشهد حضورا جماهيريا بسيطا للمباريات.

وقال عبد العزيز في تصريحات لإذاعة (الشباب والرياضة):"الدوري الموسم المقبل سيكون بجماهير محدودة".

وأضاف "استاد شرم الشيخ جاهز لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقد يستضيف أيضا مباراة الأهلي والمصري المقرر لها يوم 6 يوليو".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن عن مواعيد مباريات مسابقة الدوري الموسم الحالي حتى نهايته وأكد أن ملعب شرم الشيخ هو الأقرب لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 21 يوليو.

شاهد لقطات لاستاد شرم الشيخ

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