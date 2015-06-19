"مصر الخير " تهدى الشرقية 18 ألف وجبة فى رمضان

أكدت محافظة الشرقية، أن مؤسسة " مصر الخير " قامت بتوفير 18 ألف وجبة غذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم بمعدل 600 وجبة يوميا .

وصرح توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، أن مؤسسه مصر الخير اختارت جمعية الغد المشرق بفاقوس للعام الثانى على التوالى للإشراف على التوزيع بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية.

وقال الدكتور عادل عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الغد المشرق، إن التوزيع سيتم يوميا بمعدل وجبة 400 توزع على الجمعيات بالمراكز وعدد 200 وجبة سيتم توزيعها خلال الخيمة الرمضانية المقامة بمدينة فاقوس خلال أيام الشهر المبارك .

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