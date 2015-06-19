أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مصر الخير " تهدى الشرقية 18 ألف وجبة فى رمضان

Google+ Print
"مصر الخير " تهدى الشرقية 18 ألف وجبة فى رمضان "مصر الخير " تهدى الشرقية 18 ألف وجبة فى رمضان
أكدت محافظة الشرقية، أن مؤسسة " الخير " قامت بتوفير 18 ألف وجبة غذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم بمعدل 600 وجبة يوميا .

وصرح توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، أن مؤسسه مصر الخير اختارت جمعية الغد المشرق بفاقوس للعام الثانى على التوالى للإشراف على التوزيع بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية.

وقال الدكتور عادل عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الغد المشرق، إن التوزيع سيتم يوميا بمعدل وجبة 400 توزع على الجمعيات بالمراكز وعدد 200 وجبة سيتم توزيعها خلال الخيمة الرمضانية المقامة بمدينة فاقوس خلال أيام الشهر المبارك .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر