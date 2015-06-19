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بالصور.. مستقبل وطن ينظم حملة "دمك فى المضمون" للتبرع بالدم بالمحلة

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نظم حزب مستقبل وطن أمانة المحلة الكبرى، حملة بعنوان"دمك فى المضمون" للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفى المحلة العام.

وقال محمد رمضان أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بالمحلة، فى تصريحات له، إن هناك المزيد من الفعاليات التى تخدم المواطن البسيط، وتوعية الشباب بأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، بينما طالب على عبد الظاهر أمين عام الحزب بمدينة المحلة، المواطنين بضرورة التبرع بالدم لتوفير الدم فى المستشفيات، حتى تصبح على استعداد تام لاستقبال أى حالات حرجة تحتاج إلى سرعة نقل الدم.

شباب حزب مستقبل وطن المشاركين فى حملة التبرع بالدم بالمحلة -اليوم السابع -6 -2015
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شباب حزب مستقبل وطن المشاركين فى حملة التبرع بالدم بالمحلة

أحد الشباب يتبرع بالدم -اليوم السابع -6 -2015
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أحد الشباب يتبرع بالدم

جانب من حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى المحلة العام -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من حملة التبرع بالدم لصالح مستشفى المحلة العام

التبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفى المحلة العام -اليوم السابع -6 -2015
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التبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفى المحلة العام


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مصر 365