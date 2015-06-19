"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى فى القاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية والخفيفة صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وأكد خبراء الأرصاد، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر والأحمر مما يؤدى إلى اضطرابات فى الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر: القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 23، وشرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 والصغرى 29.