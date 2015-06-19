أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط 47 بينهم 35 أفريقيا بالبحيرة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

Google+ Print
ضبط 47 بينهم 35 أفريقيا بالبحيرة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ضبط 47 بينهم 35 أفريقيا بالبحيرة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 47 شخصا منهم 35 من جنسيات أفريقية مختلفة بمركز إدكو، كانوا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط السيارتين رقمى ى ط ج 7645 قيادة "م م ا" 25 سنة عامل ومقيم بالجدية، و"ل ف س" 5982 قيادة "ف ع ا" 36 سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق ومقيم بقرية الجدية دائرة المركز، بداخلهما 47 فرداً منهم 12 مصرى و12 سودانى و13 من إرترييا و6 صومالين بالإضافة إلى 4 من أثيوبيا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبسؤالهم قرروا بأن القائمين على تسفيرهم كل من "س ح ا" و" ع ا" و"ع ا" المقيمون برج مغيزل كفر الشيخ إلى جانب "خ ح ت" و"أ إ ا" المقيمون بالمعدية مركز ادكو مقابل 3 آلاف دولار لكل واحد منهم.

وتحرر عن ذلك المحضر 1874/2015 إدارى مركز إدكو وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط القائمين على تسفيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365