ضبط 47 بينهم 35 أفريقيا بالبحيرة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 47 شخصا منهم 35 من جنسيات أفريقية مختلفة بمركز إدكو، كانوا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط السيارتين رقمى ى ط ج 7645 قيادة "م م ا" 25 سنة عامل ومقيم بالجدية، و"ل ف س" 5982 قيادة "ف ع ا" 36 سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق ومقيم بقرية الجدية دائرة المركز، بداخلهما 47 فرداً منهم 12 مصرى و12 سودانى و13 من إرترييا و6 صومالين بالإضافة إلى 4 من أثيوبيا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبسؤالهم قرروا بأن القائمين على تسفيرهم كل من "س ح ا" و" ع ا" و"ع ا" المقيمون برج مغيزل كفر الشيخ إلى جانب "خ ح ت" و"أ إ ا" المقيمون بالمعدية مركز ادكو مقابل 3 آلاف دولار لكل واحد منهم.

وتحرر عن ذلك المحضر 1874/2015 إدارى مركز إدكو وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط القائمين على تسفيرهم.