نتانياهو يندد بتصريحات بان كى مون حول حماية اطفال غزة

> ندد رئيس الحكومة الاسرائيلى بنيامين نتانياهو الجمعة بما وصفه بـ"نفاق" الامم المتحدة وذلك غداة طلب الامين العام للامم المتحدة بان كى مون من اسرائيل حماية الاطفال فى قطاع غزة.

وقال نتانياهو ان "هذا يوم اسود للامم المتحدة، فبدلا من الاشارة الى حقيقة ان حماس جعلت من اطفال غزة رهائن حين اطلقت النار من روضات الاطفال (...) تختار الامم المتحدة مرة اخرى ان تعظ اسرائيل".

وتابع رئيس الحكومة الاسرئيلى فى بيان ان "هناك حدود للنفاق".

وكان بان كى مون دعا الخميس اسرائيل لحماية الاطفال الفلسطينيين الذين يعانون وطأة الحرب الاخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014.

وقال بان "العام الماضى كان بمثابة الاسوأ فى الذاكرة الحديثة للاطفال فى الدول التى تشهد نزاعات"، مشيرا الى انه "قلق جدا ازاء معاناة الكثير من الاطفال نتيجة العمليات العسكرية الاسرائيلية فى غزة العام الماضي".

وجاءت تصريحات بان كى مون مع نشر الامم المتحدة لتقرير جديد يؤكد ما وصفها الامين العام بانها "تحديات غير مسبوقة امام الاطفال فى مناطق النزاعات حول العالم".

واكد بان ان العام الماضى بشكل خاص كان دمويا بالنسبة للاطفال فى غزة حيث قتل اكثر من 500 طفل جراء القصف الاسرائيلي.

واتهمت الامم المتحدة الجيش الاسرائيلى بشن غارات على مبان لجأ اليها مدنيون هربا من الحرب فى غزة.

وخلال الحرب الاخيرة على غزة لجأ حوالى 300 الف فلسطينى الى 91 مدرسة تابعة للامم المتحدة استهدفت الغارات الاسرائيلية عددا كبيرا منها.

وتابع بان "احث اسرائيل على ان تتحذ خطوات فورية وملموسة من بينها مراجعة السياسات والممارسات السارية لحماية وتفادى قتل واصابة الاطفال ولاحترام الحماية الخاصة الممنوحة للمدراس والمستشفيات".

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