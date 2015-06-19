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الرئيس الباكستانى : جيشنا مستعد لحماية حدود السعودية

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الرئيس الباكستانى : جيشنا مستعد لحماية حدود السعودية الرئيس الباكستانى : جيشنا مستعد لحماية حدود السعودية
أكد الرئيس الباكستانى ممنون حسين أن جيش بلاده مستعدّ للتصدى للحوثيين، إن حاولوا اختراق الحدود ، وأن العلاقات بين الرياض وإسلام آباد مثالية على المستويين الحكومى والشعبي.

وقال الرئيس الباكستانى فى حوار اجرته معه فى مكة المكرمة أثناء أدائه العمرة، صحيفة "الشرق الأوسط " ونشرته اليوم الجمعة إن بلاده بدأت بالتحرك منذ اليوم الأول للأزمة، وقام رئيس الوزراء بعقد لقاءات مع القيادة السعودية، كما عقد محادثات مع الرئيس التركي، وتقرر أن يجرى إشراك الدول الإسلامية الأخرى للعمل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، لافتا إلى أن مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد أخيرًا فى جدة، هو جزء من هذه التحركات.

وأكد الرئيس حسين أنه وبقية العالم الإسلامي، يتطلّعون، إلى إنهاء الأزمة فى اليمن بطرق سلمية. وشدد على أنه فى حال تطورت الأوضاع بصورة غير مقبولة، «فإن باكستان تقف مع السعودية قلبًا وقالبًا وستقدم أرواحها فداء للحرمين».

وأضاف أن هناك مليونى باكستانى يعيشون فى السعودية ويدينون لها بالولاء، وسيكونون فى الصف الأول للدفاع عنها.

وعن العلاقات الباكستانية - الهندية، قال الرئيس ممنون حسين إن السلام يجب أن يحل بين البلدين، لكن المسألة الكشميرية تحول دون ذلك. وأكد على ضرورة أن تكون العلاقات بين الجيران جيدة، ولكن «الصقور» فى الهندية، يوترون العلاقات بين البلدين. وتابع إن «الكشميريين يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة

وشدد الرئيس الباكستانى مرة أخرى، على أنه «من دون حلّ مسألة كشمير، لن تكون هناك علاقات صداقة كاملة مع الهند.. وهذا يتطلب الجلوس معًا على طاولة المفاوضات، ذلك أن البلدين يدفعان ثمنًا بسبب الاحتقان على الحدود، «وكلا الطرفين يدرك أن القتال لن يحل المشكلة».

و تطرق الرئيس حسين إلى الإصلاحات الداخلية التى تقوم بها الحكومة الباكستانية للتخلص من الإرهابيين الموجودين فى المنطقة الحدودية مع أفغانستان ، موضحا أن السلطات تسعى إلى تسريع وتيرة التنمية، وأنها تستفيد من الدعم الاقتصادى السعودى والاستثمارات الصينية فى «الممر الاقتصادي» والاستثمارات التركية.

يذكر ان منطقة شمال غرب باكستان معقل حركة طالبان والجماعات المسلحة المتحالفة معها والتى تستهدف قوات الجيش والامن فى البلاد.

ويشن الجيش الباكستانى عمليات فى هذه المنطقة للتصدى لطالبان وهذه الجماعات منذ شهر يونيو عام .2014

وأعلن الجيش مؤخرا إن نحو ألفى عنصر من اعضاء طالبان وهذه الجماعات المسلحة قتلوا فى الغارات الجوية والعمليات البرية المستمرة .
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