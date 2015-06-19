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الشرطة الإسرائيلية تنتشر بقوات معززة بالقدس استعدادا لصلاة الجمعة

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الشرطة الإسرائيلية تنتشر بقوات معززة بالقدس استعدادا لصلاة الجمعة الشرطة الإسرائيلية تنتشر بقوات معززة بالقدس استعدادا لصلاة الجمعة
ينتشر الالاف من افراد الشرطة الاسرائيلية صباح اليوم الجمعة حول الحرم القدسى الشريف وحائط المبكى وفى البلدة القديمة وغيرها من احياء القدس الشرقية استعدادا لأداء صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك .

وقد قررت شرطة المرور تخصيص 550 حافلة ركاب لنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الحرم القدسى الشريف لأداء الصلاة فيه، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

وستنطلق الحافلات من معابر قلنديا والزيتونة وقبة راحيل اعتبارا من الساعة السادسة صباحا الى مناطق أبواب العامود والساهرة والاسباط فى البلدة القديمة من العاصمة لتعمل حتى الساعة السادسة مساء .

كما سيخصص موقف للحافلات التى ستقل المصلين من مواطنى إسرائيل العرب.

وطالبت الشرطة من الجمهور التحلى بالصبر والحفاظ على القانون والنظام وتدعو السائقين الى عدم الوصول بسياراتهم الى المناطق المحيطة بالبلدة القديمة.
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