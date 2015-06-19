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زوجة تلجأ للخلع بعدما اتهمها زوجها بأنها السبب فى إنجاب طفل معاق

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زوجة تلجأ للخلع بعدما اتهمها زوجها بأنها السبب فى إنجاب طفل معاق زوجة تلجأ للخلع بعدما اتهمها زوجها بأنها السبب فى إنجاب طفل معاق
أقامت "داليا.ج"، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بروض الفرج ضد زوجها "سامى.س"، بعد تعديه عليها ضربًا واتهامها بأنها السبب فى إنجاب طفل معاق وطردها من المنزل ورفض تطليقها، وهددها بتركها "كالبيت الوقف" – على حد قولها- وطالبت المحكمة بالتفريق بينهما ورحمتها وأبناها الصغير منه.

وأكملت "داليا" بدعواها: تزوجنا منذ 3 سنوات، وكانت لدينا مشاكل فى الحمل وبعد علاج طويل لزوجى ولى عند الكثير من الأطباء رزقنى الله بأول حمل، ولكن للأسف كان طفلاً مشوهًا فقمنا بعملية إجهاض له، وعندها قامت الدنيا واتهمنى زوجى بأننى السبب، وأن ذلك العيب وراثى من أهلى، وبعدها عشت معه شهورًا فى ذل وضرب وإهانة، ولكن عائلتى رفضت تطليقى وطالبتنى بالصبر.

وتابعت "داليا" بدعواها، والتى حملت رقم 1675 لسنة 2015: بعد محاولات مع الأطباء وكورسات علاج رزقنى الله بالحمل مرة ثانية، وخلال الـ9 شهور حاولت أن أرضيه والمحافظة على الحمل واتباع التعليمات، ولكن للأسف بعد الكشف اتضح لنا أن الطفل الذى أحمله معاق ووقتها طلب منى زوجى الإجهاض مرة أخرى، ولكنى لم أوافق على طلبه وخصوصًا بعد استشارة شيخ فهو معاق وليس مشوهًا، وعندها تعدى على بالضرب فى محاولة لإنزاله وطردنى من المنزل ووهدنى بأنه لن يطلقنى وسيتركنى كالبيت الوقف، وتركنى عند أهلى لمدة سنة كاملة.

وقضت محكمة الأسرة للزوجة بالخلع بعد رفضها جلسات الصلح، وإصرارها على التفريق بينها وزوجها.

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مصر 365