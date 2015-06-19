لو بتعمل دايت اعرف السعرات الحرارية لكل طعام.. هانقولك تحسبها إزاى

كل طعام له سعرات حرارية مختلفة عن غيره، وذلك حسب نوعه.>وهذا ما توضحه الدكتورة نايرة شاكر مهنا أستاذ التغذية مؤكدة أن السعرات الحرارية تختلف باختلاف نوع الطعام، فبالنسبة للخضراوات الطازجة كالخس والكوسة والبصل والطماطم تحتوى على 24سعرا حراريا، أما الفاكهة الطازجة كالتفاح والبرتقال والكمثرى والأناناس تحتوى على 40 سعرا حراريا.

وتتابع أن اأحسماك المشوية بلطى أو تونة أو السردين يحتوى على 95سعرا حراريا، أما الخبز الأسود يحتوى على 215 سعرا حراريا، والبطاطس المقلية 180سعرا حراريا والبروتينات الحيوية كالدجاج المقلى بدون جلد يحتوى على 150 سعرا حراريا، وشرائح اللحم يتواجد بها 220 سعرا حراريا.

لذا يجب على الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية بضرورة تنظيم الطعاك على حسب السعر الحرارى المتواجد به.