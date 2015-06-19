ضبط تاجر أثناء كتابته عبارات مناهضة للجيش والشرطة على عربات مترو شبرا

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على تاجر مفروشات لكتابته بعض العبارات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة على عربات المترو بمحطة شبرا الخيمة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، مفاده ورود المحضر رقم 2 أحوال قسم ثالث مترو الأنفاق التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط المدعو "أحمد.ش.م" 30 سنة تاجر مفروشات، حال كتابة بعض العبارات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة على عربات المترو بمحطة شبرا الخيمة.

وضبط بحوزة المتهم أوراق مدونة عليها عبارة "خليك وطنى"، وأسماء بعض القنوات الفضائية التى تؤيد جماعة الإخوان الإرهابية وهاتف محمول ومبلغ مالى 1800 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية، أعيد القيد بالمحضر رقم 4227 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وتولت النيابة التحقيقات.

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