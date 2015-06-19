مرتضى لجماهير الزمالك: تريدون شيكابالا؟ ادفعوا

"كل فرد من جمهور الزمالك يدفع 100 جنيه ونجمع ما يقرب من 20 أو 30 مليون جنيه لنعيد شيكابالا" هكذا تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وكان جمهور الزمالك قد طالب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة شيكابالا مرة أخرى للنادي مثلما حدث مع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض وماريتيمو البرتغالي السابق.

وتحدث منصور للبرنامج التليفزيوني اللعبة الحلوة قائلا:"إذا كان الجمهور يريد عودة شيكابالا فعليه أن يجمع الأموال".

واستدرك"الحل في قضية شيكابالا أنا اقترحته في جلسة ودية مع أعضاء إدارة الزمالك، عليه أن يسافر إلى البرتغال مع عضوين من مجلس إدارة النادي".

وتابع"عليه الاعتذار أولا لجماهير سبورتنج لشبونة والإدارة هناك وإذا طالبوه بالمشاركة في المباريات يجب عليه أن يمتثل لذلك القرار، هذه هي الأخلاق التي نريدها في الزمالك".

وواصل"أما الأموال التي دفعوها له أو للنادي فسوف يستردوها مرة أخرى، وهم دفعوا لنا 250 ألف دولار وهذا لا يمثل مشكلة سوف نسددها لهم وثم نخصمهم من مستحقاته بعد ذلك".