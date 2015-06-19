رئيس مجلس النواب الليبى يدعو إلى ضرورة توحيد الصف

دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إلى ضرورة توحيد الصف لمجابهة التحديات التى تواجه الدولة الليبية ، وضرورة الاصطفاف الوطنى لمكافحة الإرهاب الذى يستهدف ثروات ومكونات أبناء الشعب الليبى.

وقال صالح فى بيان له، إن ليبيا تواجه تحديات خطيرة على كافة الأصعدة، مطالبًا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه ليبيا وجيشها الذى يحارب الإرهاب نيابة عن دول العالم، لافتًا إلى أن حظر تسليح قوات الجيش الليبى يشكل عائقًا أمام الدولة لمواجهة العناصر الإرهابية والتكفيرية التى استباحت دماء أبناء الشعب.

وهنأ صالح أبناء الشعب الليبى فى الداخل والخارج بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيًا أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية وأبناء ليبيا من المؤامرات، مشددًا على أن ليبيا تسعى للسلام ونبذ العنف والتطرف فى البلاد.

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